Salon PRO/CSE 2026 Troyes

Salon PRO/CSE 2026

CGR Troyes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Ce salon est une occasion de créer de nouveaux contacts et de promouvoir vos offres dédiées aux entreprises à destination de leurs collaborateurs via leurs CSE.

Les visiteurs qui fréquentent nos salons sont donc membres de CSE mais aussi chefs d’entreprise ou représentant d’une organisation en recherche de nouveautés chaque année pour diversifier l’offre loisirs/services proposés à leurs collaborateurs donc.



Si cela vous intéresse de participer à notre salon de 2026, il vous suffit de vous préinscrire en vous rendant la page dédiée de notre salon via le lien suivant https://website-68222.eventmaker.io/. Vous trouverez ensuite un bouton Je veux m’inscrire en tant qu’exposant vous permettant d’accéder au formulaire.



Chaque salon est gratuit pour les exposants comme pour les visiteurs, mais nous demandons aux exposants de respecter trois engagements

• Promouvoir l’événement auprès de vos clients, réseaux et via vos canaux de communication, car nous ne gérons pas directement le visitorat. N’hésitez pas à nous mettre en copie de vos mailings et à nous taguer sur LinkedIn, nous serons ravis de repartager !

• Être présent le jour J afin d’assurer une expérience dynamique et enrichissante pour tous.

• Contribuer à la tombola des visiteurs en offrant la dotation de votre choix, ainsi qu’un lot/geste pour soutenir les équipes locales du cinéma qui accueillent et préparent l’événement, ainsi que celles au siège qui organisent tous ces salons. Ces équipes s’investissent pleinement pour faire de ces salons un véritable succès. Nous n’avons aucune attente particulière concernant ce geste, il peut être à la hauteur de ce que vous souhaitez offrir et est avant tout destiné à encourager les équipes et marquer votre soutien. ☺️ .

CGR Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 46 23 89 cgr.troyes@cgrcinemas.fr

