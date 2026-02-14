Salon Profession’L de Bordeaux – 26 & 27 février 2026, Hôtel de ville Bordeaux, Bordeaux

Salon Profession’L de Bordeaux – 26 & 27 février 2026 26 et 27 février Hôtel de ville Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T09:00:00+01:00 – 2026-02-26T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T09:00:00+01:00 – 2026-02-27T17:00:00+01:00

Profession’L, une expérience à vivre

Depuis 2012, l’association Profession’L œuvre pour plus de mixité et d’égalité dans le monde professionnel, en permettant aux femmes de trouver leur juste place et de tracer le parcours qui leur ressemble, quels que soient leur situation, leurs besoins et leurs envies.

Pour cela, nous créons des événements partout en France.

Notre prochain salon à Bordeaux aura lieu les jeudi 26 & vendredi 27 février sur deux jours pour s’informer, s’inspirer, rencontrer et construire concrètement la suite de son parcours.

Cette année, nous avons choisi de faire de cette 14ᵉ édition une édition spéciale, autour d’un thème plus que jamais au cœur des trajectoires professionnelles : l’argent.

Un sujet essentiel, qui traverse toutes les étapes de la vie professionnelle. Parce qu’il est temps d’oser se sentir légitime, de reconnaître sa valeur, de mieux comprendre les mécanismes financiers et d’intégrer pleinement l’argent comme un levier et non un frein dans ses choix et ses projets.

Tout au long du salon, nous avons souhaité donner des clés pour aborder ce sujet avec plus de confiance, de conscience et de sérénité.

Au programme :

– 6 thématiques colorées pour créer votre propre parcours personnalisé

– 20 conférences et tables rondes

– 40 ateliers inédits, aux formats interactifs et inspirants

Des rencontres avec des entreprises du territoire pour ouvrir le champ des possibles et accompagner vos projets

Nous avons hâte de vous accueillir à Bordeaux et de partager avec vous ce moment que nous souhaitons inspirant, bienveillant et utile.

Découvrez bientôt le programme complet ici : https://salonprofessionl.com/

Hôtel de ville Bordeaux Pl. Pey Berland, 33000 Bordeaux cedex Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un événement pensé pour toutes celles qui veulent donner un nouvel élan à leur carrière, se réinventer ou explorer de nouvelles opportunités. Salon femme

Crédit photo : Intutio studio – Virginie Viel I Conception graphique : Studio doré – Morgane Pichard