SALON PROFESSIONNEL DU RÉSEM

Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Salon professionnel du Résem, Réseau des Serres Expérimentales de Montpellier.

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Trade show organized by Résem, the Montpellier network of experimental greenhouses.

German :

Fachmesse des Résem, Réseau des Serres Expérimentales de Montpellier (Netzwerk der Versuchsgewächshäuser von Montpellier).

Italiano :

Fiera organizzata da Résem, la rete di serre sperimentali di Montpellier.

Espanol :

Feria organizada por Résem, la red de invernaderos experimentales de Montpellier.

