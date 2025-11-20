SALON PROFESSIONNEL DU RÉSEM Montpellier
Montpellier Hérault
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Salon professionnel du Résem, Réseau des Serres Expérimentales de Montpellier.
Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Trade show organized by Résem, the Montpellier network of experimental greenhouses.
German :
Fachmesse des Résem, Réseau des Serres Expérimentales de Montpellier (Netzwerk der Versuchsgewächshäuser von Montpellier).
Italiano :
Fiera organizzata da Résem, la rete di serre sperimentali di Montpellier.
Espanol :
Feria organizada por Résem, la red de invernaderos experimentales de Montpellier.
