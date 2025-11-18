Salon professionnel innov’action CENTRE DES CONGRES Grande Halle Épinal

Salon professionnel innov’action

Le Salon Innov’Action revient pour sa 3¿ édition au Centre des Congrès d’Épinal, et avec lui, les Trophées de l’Innovation ! Une occasion unique de mettre en lumière les entreprises et porteurs de projets qui font bouger les lignes dans les Vosges. Trois prix seront décernés pour récompenser l’audace, la créativité et l’impact territorial.

Dédié aux chefs d’entreprises et cadres dirigeants, le salon a pour objectif de faire rayonner le potentiel d’innovation du territoire vosgien en mettant à l’honneur des entreprises et acteurs économiques qui innovent dans leur secteur d’activité respectif. Il permettra également aux entreprises de se faire connaître.Adultes

English :

The Innov?Action trade show returns for its 3rd edition at the Épinal Convention Center, and with it, the Innovation Trophies! A unique opportunity to spotlight the companies and project leaders who are shaking things up in the Vosges. Three prizes will be awarded for boldness, creativity and territorial impact.

Dedicated to business leaders and senior executives, the show aims to showcase the Vosges region?s potential for innovation by highlighting companies and economic players who are innovating in their respective sectors. It will also provide an opportunity for companies to promote themselves.

German :

Die Innov?Action-Messe kehrt für ihre 3¿ Ausgabe in das Kongresszentrum von Épinal zurück, und mit ihr die Trophäen der Innovation! Eine einzigartige Gelegenheit, Unternehmen und Projektträger, die die Linien in den Vogesen verschieben, ins Rampenlicht zu stellen. Es werden drei Preise verliehen, um Kühnheit, Kreativität und territoriale Auswirkungen zu belohnen.

Die Messe richtet sich an Unternehmensleiter und Führungskräfte und soll das Innovationspotenzial der Vogesen zum Ausdruck bringen, indem sie Unternehmen und Wirtschaftsakteure ehrt, die in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich innovativ sind. Die Veranstaltung bietet den Unternehmen auch die Möglichkeit, ihre Bekanntheit zu steigern.

Italiano :

Il salone Innov?Action torna per la sua terza edizione al Centro Congressi di Épinal, e con esso i Trofei dell’Innovazione! Si tratta di un’occasione unica per puntare i riflettori sulle aziende e sui leader di progetto che stanno cambiando il volto del business nei Vosgi. Saranno assegnati tre premi per l’audacia, la creatività e l’impatto regionale.

Dedicato ai direttori d’azienda e ai dirigenti di alto livello, l’obiettivo del salone è quello di mostrare il potenziale di innovazione della regione dei Vosgi, premiando le aziende e gli attori economici che stanno innovando nei loro rispettivi settori. Il salone offrirà inoltre alle aziende l’opportunità di aumentare la propria visibilità.

Espanol :

El salón Innov?Action vuelve en su 3ª edición al Palacio de Congresos de Épinal, ¡y con él los Trofeos de la Innovación! Se trata de una ocasión única para dar a conocer a las empresas y a los responsables de proyectos que están cambiando el mundo de los negocios en los Vosgos. Se concederán tres premios a la audacia, la creatividad y el impacto regional.

Dedicado a directores de empresas y altos ejecutivos, el objetivo del salón es mostrar el potencial de innovación de la región de los Vosgos honrando a las empresas y agentes económicos que innovan en sus respectivos sectores. También brindará a las empresas la oportunidad de darse a conocer.

