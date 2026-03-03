Salon Projets Maison Parc des Expositions de Pau Pau

Salon Projets Maison

Parc des Expositions de Pau 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Le salon de l’Habitat devient le salon Projets Maison.

Une toute nouvelle formule qui va vous permettre de

• Trouver des solutions pratiques pour concrétiser des projets ou des envies de toutes tailles (construction, rénovation, acquisitions…)

• Rencontrer des professionnels locaux de confiance avec lesquels nouer des relations sincères et durables

• Bénéficier d’offres, de propositions tarifaires ou de solutions priorisant les économies et la notion de bonnes affaires

• Faire le plein d’idées déco et de contacts avec des artistes et des artisans proposant un regard original sur l’aménagement de son chez soi .

