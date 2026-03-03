Salon Projets Maison Parc des Expositions de Pau Pau
Salon Projets Maison Parc des Expositions de Pau Pau vendredi 13 mars 2026.
Salon Projets Maison
Parc des Expositions de Pau 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Le salon de l’Habitat devient le salon Projets Maison.
Une toute nouvelle formule qui va vous permettre de
• Trouver des solutions pratiques pour concrétiser des projets ou des envies de toutes tailles (construction, rénovation, acquisitions…)
• Rencontrer des professionnels locaux de confiance avec lesquels nouer des relations sincères et durables
• Bénéficier d’offres, de propositions tarifaires ou de solutions priorisant les économies et la notion de bonnes affaires
• Faire le plein d’idées déco et de contacts avec des artistes et des artisans proposant un regard original sur l’aménagement de son chez soi .
Parc des Expositions de Pau 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50 salons@pau-evenements.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon Projets Maison
L’événement Salon Projets Maison Pau a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Pau