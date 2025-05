Salon Prospère – RIG Malville Nantes, 3 juillet 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-03 14:00 – 16:00

Gratuit : non Gratuit, sur inscription Gratuit, avec le soutien de la CARSAT Pays de Loire et la Conférence des Financeurs 44 Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99

Animateur- AccueillantAnaïs, socio-esthéticienne, association AAFP-CSFDatesJeudi 4 avril : Après-midi bien-êtreJeudi 2 mai : Soin du visageJeudi 6 mai : Beauté des mainsJeudi 05 juin : Soin du visageJeudi 03 juillet : Beauté des piedsJeudi 04 septembre : Beauté des mainsJeudi 02 octobre : Soins du visage après l’étéJeudi 06 novembre : Thème à venirLundi 15 décembre (exceptionnellement 10h-12h) : Thème à venir Senior et tout public amis des ainés

RIG Malville Nantes 44000

02 40 76 05 69