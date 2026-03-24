Salon PROVINLAIT 3eme édition Réquista

Salon PROVINLAIT 3eme édition

Marché ovin Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Entrée salon

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-14

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-14

Un salon professionnel autour de la brebis en réquistanais

Provinlait s’impose comme un rendez‑vous phare pour valoriser la filière, favoriser le recrutement et préparer l’avenir du secteur.

mardi 14 avril visites de fermes pour les professionnels de la filière sur inscription – thématique amélioration des conditions de travail – possibilité de participer au repas de l’inauguration le mercredi 15 avril sur inscription 20€.

mercredi 15 et 16 avril 9h00-19h00 Cette nouvelle édition du salon s’annonce particulièrement riche, avec un programme renforcé et des espaces thématiques élargis pour accueillir un public professionnel toujours plus diversifié. Tout d’abord un ensemble de conférences centrées sur les enjeux contemporains de l’élevage : génétique, durabilité, alimentation, qualité du lait et émergence de nouveaux problèmes sanitaires, sans oublier la formation, la transmission et l’installation, essentielles au renouvellement des exploitations. Une conférence dédiée au lait cru, animée par le professeur Vuitton, une table ronde autour autour de jeunes récemment installés , un table ronde autour des débouchés de la laine constitueront les temps forts. En parallèle, près de 110 partenaires présenteront innovations, équipements et services spécialisés, assurant un salon dense et attractif. Le programme intégrera également des visites de fermes, destinées à la fois aux lycéens agricoles, pour susciter des vocations, et aux professionnels, avec un focus sur l’amélioration des conditions de travail. Ces visites permettront d’illustrer concrètement les bonnes pratiques et les avancées techniques du secteur.

Programme détaillé sur provinlait.fr

Entrée salon 5€

Enfant/collégien gratuit 5 .

Marché ovin Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 31 90 32 02 provinlait@gmail.com

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English :

A trade show for ewes in the Requistan region

L’événement Salon PROVINLAIT 3eme édition Réquista a été mis à jour le 2026-03-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)