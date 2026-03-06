Salon qui a du chien Courville-sur-Eure

Salon qui a du chien

Rue Pannard Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

2026-04-05

Salon qui a du chien

Venez nombreux au Salon qui a du chien, le 5 avril 2026, à Courville sur Eure !

Un salon qui traite sur le bien-être et la bienveillance. Aucun chien ne sera exposé ou vendu sur place.

Sur place, vous retrouverez un éducateur canin, une pension canine sans box , un photographe (avec shooting), des friandises naturelles, des créatrices d’accessoires canin, un ostéopathe animalier, un secouriste animalier, SPDA de Serazereux.

Une démonstration secours canin aura également lieu à 11h et à 15h30

Organisé par La Patte Bienveillante et Purement Canin. .

Rue Pannard Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 29 67 62 16

English :

A show with a dog

