Salon régional d’art de Domjean Rue du Jardin Saint-Jean Domjean

Informations pratiques

Domjean

Salon régional d’art de Domjean

Rue du Jardin Saint-Jean Rue du Jardin Saint Jean Domjean Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-12 14:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

L’ADAC vous donne rendez-vous du 12/07/2026 au 16/08/2026 à Domjean pour le 36eme Salon régional d’Art.

Plus de 40 artistes vous proposent leurs œuvres: huiles, aquarelles, pastels, sculptures… Ouvert tous les jours sans exception.

Entrée gratuite. .

Rue du Jardin Saint-Jean Rue du Jardin Saint Jean Domjean 50420 Manche Normandie +33 2 33 56 32 71

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English : Salon régional d’art de Domjean

L’événement Salon régional d’art de Domjean Domjean a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Saint-Lô