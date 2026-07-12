Salon régional d’art de Domjean Rue du Jardin Saint-Jean Domjean
dimanche 12 juillet 2026 · Rue du Jardin Saint-Jean · Domjean
Informations pratiques
Domjean
Salon régional d’art de Domjean
Rue du Jardin Saint-Jean Rue du Jardin Saint Jean Domjean Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-12 14:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
L’ADAC vous donne rendez-vous du 12/07/2026 au 16/08/2026 à Domjean pour le 36eme Salon régional d’Art.
Plus de 40 artistes vous proposent leurs œuvres: huiles, aquarelles, pastels, sculptures… Ouvert tous les jours sans exception.
Entrée gratuite. .
Rue du Jardin Saint-Jean Rue du Jardin Saint Jean Domjean 50420 Manche Normandie +33 2 33 56 32 71
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English : Salon régional d’art de Domjean
L’événement Salon régional d’art de Domjean Domjean a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Saint-Lô
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