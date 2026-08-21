Salon Régional de l’Agriculture (SAREGA) 2026, Lycée agricole de Matiti (973), Macouria

Informations pratiques

Salon Régional de l’Agriculture (SAREGA) 2026 16 – 18 octobre Lycée agricole de Matiti (973) Guyane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T08:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T08:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Lycée agricole de Matiti (973) 2880 Avenue Henry Macouria 97355 Guyane [{« type »: « email », « value »: « exposantsarega@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694.91.64.25 »}]

Exposants du monde agricole (agriculteurs, éleveurs, professionnels etc.)

Suzy PALAMY