AGENDA · Macouria
Salon Régional de l’Agriculture (SAREGA) 2026, Lycée agricole de Matiti (973), Macouria
vendredi 16 octobre 2026 · Lycée agricole de Matiti (973) · Macouria
Informations pratiques
Salon Régional de l’Agriculture (SAREGA) 2026 16 – 18 octobre Lycée agricole de Matiti (973) Guyane
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T08:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T08:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00
Lycée agricole de Matiti (973) 2880 Avenue Henry Macouria 97355 Guyane [{« type »: « email », « value »: « exposantsarega@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694.91.64.25 »}]
Exposants du monde agricole (agriculteurs, éleveurs, professionnels etc.)
Suzy PALAMY