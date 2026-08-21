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AGENDA · Macouria

Salon Régional de l’Agriculture (SAREGA) 2026, Lycée agricole de Matiti (973), Macouria

vendredi 16 octobre 2026 · Lycée agricole de Matiti (973) · Macouria

Salon Régional de l’Agriculture (SAREGA) 2026, Lycée agricole de Matiti (973), Macouria

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Lycée agricole de Matiti (973)
Adresse
2880 Avenue Henry
Ville
97355 Macouria
Département
Guyane

Salon Régional de l’Agriculture (SAREGA) 2026 16 – 18 octobre Lycée agricole de Matiti (973) Guyane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T08:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T08:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Lycée agricole de Matiti (973) 2880 Avenue Henry Macouria 97355 Guyane [{« type »: « email », « value »: « exposantsarega@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694.91.64.25 »}]
Exposants du monde agricole (agriculteurs, éleveurs, professionnels etc.)

Suzy PALAMY