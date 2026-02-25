Salon Régional de l’Immobilier et du Patrimoine Rue de la Grange aux Bois Metz

Salon Régional de l’Immobilier et du Patrimoine

Metz Moselle

2026-03-20

2026-03-22

2026-03-20 2026-03-23

Rendez-vous au Parc des Expositions de Metz pour la 16ème édition du Salon Régional de l’Immobilier et du Patrimoine.

Vous avez un projet d’investissement à court ou moyen terme ? Vous avez un intérêt pour le marché de l’immobilier, de la pierre et pour le patrimoine ? Alors venez rencontrer de nombreux professionnels sur place agences, promoteurs, constructeurs, architectes, notaires…

Rendez-vous au Salon Régional de l’Immobilier pour investir, acheter, louer, financer vos projets.

Aux mêmes dates, ne manquez le Salon Habitat et Jardin !Tout public

Rue de la Grange aux Bois METZ Metz 57070 Moselle Grand Est

English :

The 16th edition of the Salon Régional de l’Immobilier et du Patrimoine will be held at the Parc des Expositions in Metz.

Do you have a short- or medium-term investment project? Are you interested in the real estate market, stone and heritage? Then come and meet the many professionals on site: agencies, developers, builders, architects, notaries?

Come to the Salon Régional de l’Immobilier to invest, buy, rent or finance your projects.

On the same dates, don’t miss the Salon Habitat et Jardin!

