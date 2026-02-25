Salon Régional des Collectionneurs à Lacapelle-Marival

Salle des fêtes Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 17:30:00

Date(s) :

2026-03-01

Salon de printemps dédié aux collectionneurs réunissant des exposants autour de l’échange, de la vente et de l’achat d’objets de collection

Salon de printemps dédié aux collectionneurs réunissant des exposants autour de l’échange, de la vente et de l’achat d’objets de collection. Les visiteurs pourront découvrir des appareils photos anciens, cartes postales, numismatique, fèves, jouets, livres anciens, marques postales, pin s, monnaies, militaria, timbres et muselets de champagne. Une carte postale datée et localisée sera éditée spécialement pour l’occasion. Manifestation organisée par l association des collectionneurs de Figeac et ses environs.

.

Salle des fêtes Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 40 72 08 94 contact@acfe46.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring show dedicated to collectors, bringing together exhibitors for the exchange, sale and purchase of collectibles

L’événement Salon Régional des Collectionneurs à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Lacapelle Marival