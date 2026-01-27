Salon Renc`Art Trémentines
Salon Renc`Art Trémentines vendredi 20 février 2026.
Salon Renc`Art
Place Flandres Dunkerque Trémentines Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-20 18:00:00
Date(s) :
2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22
.
Place Flandres Dunkerque Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 25 mairie@trementines.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon Renc`Art Trémentines a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme du Choletais