Salon Rendez-vous en France 2026 Parvis de l’Europe Nice

Salon Rendez-vous en France 2026

Parvis de l’Europe Palais des Expositions Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-03-31

Rendez-vous en France 2026, le salon BtoB dédié à la commercialisation internationale de l’offre touristique française, se tiendra à Nice.

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Parvis de l’Europe Palais des Expositions Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Rendez-vous en France 2026

Rendez-vous en France 2026, The B2B trade show dedicated to the international marketing of French tourism, will be held in Nice.

L’événement Salon Rendez-vous en France 2026 Nice a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur