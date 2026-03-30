Salon Rendez-vous en France 2026 Parvis de l’Europe Nice
Salon Rendez-vous en France 2026 Parvis de l’Europe Nice mardi 31 mars 2026.
Salon Rendez-vous en France 2026
Parvis de l’Europe Palais des Expositions Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-03-31
Rendez-vous en France 2026, le salon BtoB dédié à la commercialisation internationale de l’offre touristique française, se tiendra à Nice.
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Parvis de l’Europe Palais des Expositions Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Rendez-vous en France 2026
Rendez-vous en France 2026, The B2B trade show dedicated to the international marketing of French tourism, will be held in Nice.
L’événement Salon Rendez-vous en France 2026 Nice a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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