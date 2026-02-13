Salon Rendez-Vous en France, Nice, Nice

Salon Rendez-Vous en France 31 mars et 1 avril Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T09:00:00+02:00 – 2026-03-31T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T09:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Nice Nice Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Salon professionnel international organisé par Atout France, participation de 20 tour-opérateurs belges.