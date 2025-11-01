Salon Reptiles Langeais

Salon Reptiles Langeais samedi 1 novembre 2025.

Salon Reptiles

Allée du Clos Christophe Langeais Indre-et-Loire

Au programme stands, ateliers, expositions, découvertes, rencontres et connaissances avec de multiples amoureux des reptiles, pédagogie, vente, restauration.

Amphibiens et reptiles exotiques, mais aussi les espèces locales seront à l’honneur avec la présence de la Société Herpétologique de Touraine.

Crocodiliens, serpents, tortues, lézards…Une large diversité d’espèces sera présentée, de la plus inoffensive à la plus dangereuse, en toute sécurité, par des bénévoles passionnés qui ont hâte de vous faire découvrir ces merveilleuses créatures.

Vous rencontrerez des éleveurs amateurs comme professionnels, tous unis par la passion des reptiles ils répondront à toute vos questions avec plaisir sur les différents biotopes de maintien ainsi que les besoins de chaque espèce. 2 .

Allée du Clos Christophe Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 16 10 02 13

English :

On the program: stands, workshops, exhibitions, discoveries, encounters with reptile lovers, education, sales and catering.

German :

Auf dem Programm stehen Stände, Workshops, Ausstellungen, Entdeckungen, Begegnungen und Bekanntschaften mit zahlreichen Reptilienliebhabern, Pädagogik, Verkauf, Verpflegung.

Italiano :

In programma: stand, laboratori, mostre, scoperte, incontri con gli amanti dei rettili, educazione, vendita e ristorazione.

Espanol :

En el programa: stands, talleres, exposiciones, descubrimientos, encuentros con amantes de los reptiles, educación, venta y restauración.

