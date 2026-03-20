SALON RÉTRO 10 ans de l’association ENTRAIDE LSP Foyer Rural Lourdoueix-Saint-Pierre

SALON RÉTRO 10 ans de l’association ENTRAIDE LSP

Foyer Rural 8 place de l’Église Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’association Entraide LSP célèbre ses 10 ans avec un Salon Rétro plein de découvertes pendant le week-end de l’Ascension, le Samedi 16 mai 2026 de 10h à 18h au Foyer Rural de Lourdoueix-Saint-Pierre.

Au programme, une grande vente d’objets anciens et insolites pour chiner et se faire plaisir meubles, livres, jouets, bijoux, monnaies, timbres, vaisselle, bibelots, tableaux, documents…

… et bien d’autres surprises !

Une belle occasion de trouver un objet unique chargé d’histoire.

Tous les bénéfices de cette vente caritative soutiendront les actions solidaires de l’association.

Ouvert aux amateurs et aux collectionneurs.

On vous attend nombreux ! .

Foyer Rural 8 place de l’Église Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 066135304 s.leboucher2971@orange.fr

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English : SALON RÉTRO 10 ans de l’association ENTRAIDE LSP

L’événement SALON RÉTRO 10 ans de l’association ENTRAIDE LSP Lourdoueix-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-03-17 par Portes de la Creuse en Marche