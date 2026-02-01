Salon Rétro Gaming Grazac
Salon Rétro Gaming Grazac dimanche 22 février 2026.
Salon Rétro Gaming
Salle de la MAIRIE Grazac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 10:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Venez jouer aux consoles de votre enfance avec 20 TV cathodique et autant de consoles rétro ! Buvette, snack et boissons sur place. Entrée gratuite.
.
Salle de la MAIRIE Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 28 35 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and play the consoles of your childhood with 20 cathode-ray TVs and as many retro consoles! Refreshments, snacks and drinks on site. Free admission.
L’événement Salon Rétro Gaming Grazac a été mis à jour le 2026-02-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire