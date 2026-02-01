Salon Rétro Gaming

Salle de la MAIRIE Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Venez jouer aux consoles de votre enfance avec 20 TV cathodique et autant de consoles rétro ! Buvette, snack et boissons sur place. Entrée gratuite.

Salle de la MAIRIE Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and play the consoles of your childhood with 20 cathode-ray TVs and as many retro consoles! Refreshments, snacks and drinks on site. Free admission.

L’événement Salon Rétro Gaming Grazac a été mis à jour le 2026-02-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire