Salon Romantasia, Espace Descartes, Artigues-près-Bordeaux

Salon Romantasia 2 et 3 mai Espace Descartes Gironde

Entrée payante ( en ligne ou sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00

Romantasia est un salon littéraire dédié à la romance et à la fantasy. Retrouvez-nous les 2 et 3 mai 2026 à l’espace Descartes à Artigues-près-Bordeaux pour rencontrer une quarantaine d’auteurs, des maisons d’édition, des créateurs d’objets dédiés à la lecture et pour découvrir nos nombreuses animations !

Entrée payante, 10h-18h samedi et 10h-17h dimanche.

Espace Descartes 3av. Descartes, Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/salon-romantasia »}]

Retrouvez-nous les 2 et 3 mai 2026 à l’espace Descartes à Artigues-près-Bordeaux pour rencontrer vos auteurs préférés ! Entrée payante, 10h-18h samedi et 10h-17h dimanche. Livres salon littéraire