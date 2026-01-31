Salon Salon des Orchidées Salle Mélusine La Jarne

Salon Salon des Orchidées

Salle Mélusine 31 rue des quatre Chevaliers La Jarne Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-07

Nouvelle édition du Salon des orchidées et des carnivores -tillandsias

Salle Mélusine 31 rue des quatre Chevaliers La Jarne 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 13 52 86 cdflajarne@gmail.com

English : Exhibition Orchid Exhibition

New edition of the orchid and carnivore show -tillandsias

