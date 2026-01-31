Salon Salon des Orchidées Salle Mélusine La Jarne
Salon Salon des Orchidées Salle Mélusine La Jarne samedi 7 mars 2026.
Salon Salon des Orchidées
Salle Mélusine 31 rue des quatre Chevaliers La Jarne Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Nouvelle édition du Salon des orchidées et des carnivores -tillandsias
.
Salle Mélusine 31 rue des quatre Chevaliers La Jarne 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 13 52 86 cdflajarne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exhibition Orchid Exhibition
New edition of the orchid and carnivore show -tillandsias
L’événement Salon Salon des Orchidées La Jarne a été mis à jour le 2026-01-31 par Nous La Rochelle