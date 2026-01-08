Salon Salon du vin bio de La Rochelle route de lauzière Nieul-sur-Mer
route de lauzière Espace Michel Crépeau Nieul-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-27
fin : 2026-03-01
Le Salon du Vin Bio de La Rochelle, c’est un moment unique de rencontre avec les vignerons, pour découvrir la richesse des terroirs bio et soutenir des actions solidaires locales et internationales.
route de lauzière Espace Michel Crépeau Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine rotarylarochelle@gmail.com
English : Fair La Rochelle organic wine fair
The Salon du Vin Bio de La Rochelle is a unique opportunity to meet winemakers, discover the richness of organic terroirs and support local and international solidarity initiatives.
