Salon santé et bien-être Notre Dame de Courson Salle des fêtes Livarot-Pays-d’Auge
Salon santé et bien-être Notre Dame de Courson Salle des fêtes Livarot-Pays-d’Auge samedi 25 octobre 2025.
Salon santé et bien-être Notre Dame de Courson
Salle des fêtes Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-25
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-25
Salon santé et bien-être à la salle des fêtes de Notre Dame de Courson les samedi 25 et dimanche 26 octobre.
Salon santé et bien-être à la salle des fêtes de Notre Dame de Courson les samedi 25 et dimanche 26 octobre. .
Salle des fêtes Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 7 69 41 92 17
English : Salon santé et bien-être Notre Dame de Courson
Health and well-being fair at the Notre Dame de Courson village hall on Saturday October 25 and Sunday October 26.
German : Salon santé et bien-être Notre Dame de Courson
Messe für Gesundheit und Wohlbefinden im Festsaal von Notre Dame de Courson am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. Oktober.
Italiano :
Mostra sulla salute e il benessere presso la sala del villaggio di Notre Dame de Courson sabato 25 e domenica 26 ottobre.
Espanol :
Exposición sobre salud y bienestar en la sala de fiestas de Notre Dame de Courson el sábado 25 y el domingo 26 de octubre.
L’événement Salon santé et bien-être Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme