Salon santé et bien-être Notre Dame de Courson Salle des fêtes Livarot-Pays-d’Auge

Début : Samedi Samedi 2025-10-25

fin : 2025-10-26

2025-10-25

Salon santé et bien-être à la salle des fêtes de Notre Dame de Courson les samedi 25 et dimanche 26 octobre.

Salle des fêtes Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 7 69 41 92 17

English : Salon santé et bien-être Notre Dame de Courson

Health and well-being fair at the Notre Dame de Courson village hall on Saturday October 25 and Sunday October 26.

German : Salon santé et bien-être Notre Dame de Courson

Messe für Gesundheit und Wohlbefinden im Festsaal von Notre Dame de Courson am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. Oktober.

Italiano :

Mostra sulla salute e il benessere presso la sala del villaggio di Notre Dame de Courson sabato 25 e domenica 26 ottobre.

Espanol :

Exposición sobre salud y bienestar en la sala de fiestas de Notre Dame de Courson el sábado 25 y el domingo 26 de octubre.

