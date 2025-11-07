Salon Saveur des terroirs Triskell Pont-l’Abbé

Rendez-vous à la 29e édition du salon SAVEUR des TERROIRS de PONT-L’ABBÉ

Vous retrouverez plus de 40 exposants de toute la France, où cohabitent les vins du terroir et les produits régionaux.

La plupart de nos régions sont représentées, les visiteurs peuvent au travers de dégustations gratuites, découvrir les différents vignobles et les produits de nos terroirs, c’est une invitation au voyage sur les routes de France dans une ambiance chaleureuse et conviviale. L’occasion unique de rencontrer celles et ceux qui font vivre au quotidien la tradition d’excellence de nos produits régionaux.

Le salon saveurs des terroirs est donc le rendez-vous incontournable pour les amoureux de la Gastronomie… .

