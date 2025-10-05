Salon Saveurs d’Automne Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Livarot Animations organise le salon Saveurs d’Automne sur le thème « Les Fruits à coque » le dimanche 5 octobre dans le parc du Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) à Livarot de 9h30 à 18h00.

Marché de producteurs et artisans locaux, animations, concours de pâtisseries, peintres, tombola.

Pêche aux canards, structures gonflables et grands jeux en bois ! .

English : Salon Saveurs d’Automne Livarot

Livarot Animations is organizing the Saveurs d’Automne show on the theme of « Fruits à coque » on Sunday October 5 in the park of the Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) in Livarot from 9:30 am to 6:00 pm.

German : Salon Saveurs d’Automne Livarot

Livarot Animations organisiert die Messe Saveurs d’Automne mit dem Thema « Les Fruits à coque » am Sonntag, den 5. Oktober im Park des Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) in Livarot von 9.30 bis 18.00 Uhr.

Italiano :

Livarot Animations organizza lo spettacolo Saveurs d’Automne sul tema « Nuts » domenica 5 ottobre nel parco del Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) a Livarot dalle 9.30 alle 18.00.

Espanol :

Livarot Animations organiza el espectáculo Saveurs d’Automne sobre el tema « Nueces » el domingo 5 de octubre en el recinto del Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier), en Livarot, de 9.30 a 18.00 horas.

