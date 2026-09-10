Salon Saveurs d’Automne – Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Livarot-Pays-d’Auge

Salon Saveurs d’Automne – Livarot

Livarot 68 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Livarot Animations organise le salon Saveurs d’Automne sur le thème « La Pomme » le dimanche 4 octobre dans le parc du Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) à Livarot.

Livarot Animations organise le salon Saveurs d’Automne sur le thème « La Pomme » le dimanche 4 octobre dans le parc du Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) à Livarot.

Marché de producteurs et artisans locaux, animations, concours de pâtisserie et de peinture. Restauration buvette sur place. .

Livarot 68 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 56 81 67 01

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English : Salon Saveurs d’Automne – Livarot

Livarot Animations is organising the Saveurs d’Automne fair, with the theme ‘The Apple’, on Sunday 4 October in the grounds of the Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) in Livarot.

L’événement Salon Saveurs d’Automne – Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Lisieux Normandie Tourisme