Salon Saveurs d’Automne – Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge
dimanche 4 octobre 2026 · Livarot · Livarot-Pays-d'Auge
Informations pratiques
Livarot-Pays-d’Auge
Salon Saveurs d’Automne – Livarot
Livarot 68 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Livarot Animations organise le salon Saveurs d’Automne sur le thème « La Pomme » le dimanche 4 octobre dans le parc du Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) à Livarot.
Livarot Animations organise le salon Saveurs d’Automne sur le thème « La Pomme » le dimanche 4 octobre dans le parc du Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) à Livarot.
Marché de producteurs et artisans locaux, animations, concours de pâtisserie et de peinture. Restauration buvette sur place. .
Livarot 68 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 56 81 67 01
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English : Salon Saveurs d’Automne – Livarot
Livarot Animations is organising the Saveurs d’Automne fair, with the theme ‘The Apple’, on Sunday 4 October in the grounds of the Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) in Livarot.
L’événement Salon Saveurs d’Automne – Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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