Salon Saveurs & DÉCO Place du Général de Gaulle Plouarzel

Place du Général de Gaulle Complexe polyvalent du bourg Plouarzel Finistère

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-25

Plouarzel animation organise son 23ème salon Saveurs & DÉCO les 25 et 26 octobre 2025, dans les deux salles du complexe polyvalent.

Un véritable parcours gourmand pour les passionnés de décoration !

Plus de 70 exposants vous attendent dans ce salon gratuit et convivial autour de la gastronomie et de l’art culinaire, la production de vin, alcool fort et bières artisanales. L’artisanat d’art et la décoration d’intérieur. .

Place du Général de Gaulle Complexe polyvalent du bourg Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 60 07

