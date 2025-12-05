Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands Espace Champerret Paris
Du 5 au 8 décembre 2025, à l’Espace Champerret, le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands revient avec près de 250 exposants et 30 000 visiteurs attendus.
Cette nouvelle édition met à l’honneur un duo de passionnés : la cheffe engagée Justine Piluso, marraine du salon, et le critique gastronomique Gilles Pudlowski, parrain.
- Au programme : dégustations, découvertes, idées cadeaux, animations, nocturne festive et Trophées Saveurs.
Espace Champerret 6, rue Jean Oestreicher 75017 Paris