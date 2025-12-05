Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands Espace Champerret Paris

Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands Espace Champerret Paris vendredi 5 décembre 2025.

Du 5 au 8 décembre 2025, à l’Espace Champerret, le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands revient avec près de 250 exposants et 30 000 visiteurs attendus.

Cette nouvelle édition met à l’honneur un duo de passionnés : la cheffe engagée Justine Piluso, marraine du salon, et le critique gastronomique Gilles Pudlowski, parrain.

Au programme : dégustations, découvertes, idées cadeaux, animations, nocturne festive et Trophées Saveurs.

Du 5 au 8 décembre 2025 à l’Espace Champerret (Paris 17e), le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands revient avec 250 exposants juste avant les fêtes.

Du vendredi 05 décembre 2025 au lundi 08 décembre 2025 :

payant

A partir de 7 euros

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-09T00:59:59+01:00

Date(s) :

Espace Champerret 6, rue Jean Oestreicher 75017 Paris