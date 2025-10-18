Salon saveurs et chocolat Le Reservoir Lunéville

Le Reservoir 2 Cours de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-18

Organisée par le Zonta club de Lunéville (club au service de l’amélioration du statut des femmes). Chocolatiers, pâtissiers et autres saveurs (foie gras, champagne, bière, confitures…) Expositions de robes en chocolat, tombola.

Entrée 3€ (gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés)Tout public

Le Reservoir 2 Cours de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 29 53 17 53

English :

Organized by the Zonta club de Lunéville (a club dedicated to improving the status of women). Chocolatiers, patissiers and other delicacies (foie gras, champagne, beer, jams, etc.) Chocolate dress exhibitions, tombola.

Admission: ?3 (free for accompanied children under 12)

German :

Organisiert vom Zonta Club Lunéville (ein Club, der sich für die Verbesserung des Status von Frauen einsetzt). Schokoladenhersteller, Konditoren und andere Köstlichkeiten (Foie Gras, Champagner, Bier, Marmeladen usw.) Ausstellungen von Schokoladenkleidern, Tombola.

Eintritt: 3 ? (kostenlos für Kinder unter 12 Jahren in Begleitung)

Italiano :

Organizzato dal club Zonta di Lunéville (un club dedicato al miglioramento della condizione femminile). Cioccolatieri, pasticceri e altre prelibatezze (foie gras, champagne, birra, marmellate, ecc.) Esposizione di abiti di cioccolato, tombola.

Ingresso: 3 euro (gratuito per i bambini accompagnati sotto i 12 anni)

Espanol :

Organizado por el club Zonta de Lunéville (club dedicado a mejorar la condición de la mujer). Chocolateros, pasteleros y otras delicatessen (foie gras, champán, cerveza, mermeladas, etc.) Exposiciones de vestidos de chocolate, tómbola.

Entrada: 3 euros (gratuita para menores de 12 años acompañados)

