Salon saveurs et vins Châteaudun

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

2025-11-08

Le Lions club de Châteaudun organise sa 11éme édition du Salons Saveurs et Vins. Plus de 46 exposants de mets et vins seront présents cette année. Des vins de toutes les régions de France et mets locaux seront présentés à l’ensemble des visiteurs durant tout le week-end.

Entrée gratuite. .

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The Châteaudun Lions Club organizes its 11th edition of the Salons Saveurs et Vins. Over 46 food and wine exhibitors will be present this year. Wines from all regions of France and local delicacies will be presented to visitors throughout the weekend.

German :

Der Lions Club Châteaudun veranstaltet zum elften Mal den Salons Saveurs et Vins. In diesem Jahr werden mehr als 46 Aussteller von Speisen und Weinen vertreten sein. Das ganze Wochenende über werden den Besuchern Weine aus allen Regionen Frankreichs und lokale Speisen angeboten.

Italiano :

Il Lions Club Châteaudun organizza l’11° edizione dei Salons Saveurs et Vins. Quest’anno saranno presenti più di 46 espositori enogastronomici. Vini provenienti da tutta la Francia e piatti locali saranno in mostra per tutti i visitatori durante il fine settimana.

Espanol :

El Club de Leones de Châteaudun organiza su 11ª edición de los Salons Saveurs et Vins. Este año estarán presentes más de 46 expositores gastronómicos y vinícolas. Vinos de toda Francia y platos locales se expondrán a todos los visitantes durante todo el fin de semana.

