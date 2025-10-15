Salon séniors de l’est parisien : un temps fort pour bien vieillir ensemble Mairie du 11e arrondissement PARIS

Salon séniors de l’est parisien : un temps fort pour bien vieillir ensemble Mairie du 11e arrondissement PARIS mercredi 15 octobre 2025.

Le salon séniors de l’est parisien revient avec une programmation riche et variée, portée par les mairies et Maisons des Solidarités des 11e, 12e et 20e arrondissements.

Ce rendez-vous incontournable propose aux séniors, aidants, professionnels du secteur et bénévoles de se retrouver autour de conférences thématiques sur le logement, la santé ou encore le soutien aux aidants. Des associations locales tiendront des stands d’information pour présenter leurs actions et services.

Le salon sera également rythmé par des animations festives telles que des spectacles et des initiations à la danse, pour faire de cette journée un moment chaleureux et utile à tous.

Les mairies et Maisons des Solidarités des 11e, 12e et 20e arrondissements s’unissent pour une nouvelle édition du Salon séniors de l’est parisien. Un événement dédié aux séniors, aidants, professionnels et bénévoles, avec des conférences, des stands d’information et des animations conviviales.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 10h00 à 17h30

gratuit

Entrée libre

Information :

Tél. 01 53 27 11 11

Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-15T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-15T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-15T10:00:00+02:00_2025-10-15T17:30:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris