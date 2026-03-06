Salon séniors Parc des expositions Dijon

Salon séniors

Parc des expositions 3 Boulevard de Champagne Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Vous souhaitez participer au salon séniors qui se tient tous les ans à Dijon. + de 150 exposants seront présents. Un bus est disponible pour vous emmener sous réservation .

Parc des expositions 3 Boulevard de Champagne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr

