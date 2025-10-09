Salon séniors et aidants Espace Jean Bertin Saulieu
jeudi 9 octobre 2025.
Salon séniors et aidants
Espace Jean Bertin 17 Avenue de la Gare Saulieu Côte-d'Or
Gratuit
10:00:00
17:00:00
2025-10-09
Venez participer au salon pour des informations des séniors et des aidants. Ouvert à tous .
Espace Jean Bertin 17 Avenue de la Gare Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr
English : Salon séniors et aidants
German : Salon séniors et aidants
