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Salon Séniors, et alors ? Salle Empire Auxonne

Salon Séniors, et alors ? Salle Empire Auxonne

Salon Séniors, et alors ? Salle Empire Auxonne mardi 16 juin 2026.

Lieu : Salle Empire

Adresse : Boulevard Pasteur

Ville : 21130 Auxonne

Département : Côte-d'Or

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Auxonne

Salon Séniors, et alors ?

Salle Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Le CCAS d’Auxonne organise chaque année le salon Séniors, et alors ? .
La prochaine édition aura lieu mardi 16 juin 2026 au complexe l’Empire.

Un seul jour et un seul lieu pour rencontrer des prestataires du maintien à domicile, de la santé, de la mobilité, du sport…

Entrée gratuite, salon ouvert à tous.
Buvette et restauration sur place.

Les exposants
Droits, démarches et numérique

CCAS Auxonne
Facilitateur numérique
France Services
Groupama
PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural)
Point Doc Dijon   .

Salle Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   mairie@mairie-auxonne.fr

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English : Salon Séniors, et alors ?

L’événement Salon Séniors, et alors ? Auxonne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cap Val de Saône

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