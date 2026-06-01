Salon Séniors, et alors ? Salle Empire Auxonne
Salon Séniors, et alors ? Salle Empire Auxonne mardi 16 juin 2026.
Auxonne
Salon Séniors, et alors ?
Salle Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Le CCAS d’Auxonne organise chaque année le salon Séniors, et alors ? .
La prochaine édition aura lieu mardi 16 juin 2026 au complexe l’Empire.
Un seul jour et un seul lieu pour rencontrer des prestataires du maintien à domicile, de la santé, de la mobilité, du sport…
Entrée gratuite, salon ouvert à tous.
Buvette et restauration sur place.
Les exposants
Droits, démarches et numérique
CCAS Auxonne
Facilitateur numérique
France Services
Groupama
PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural)
Point Doc Dijon .
Salle Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté mairie@mairie-auxonne.fr
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English : Salon Séniors, et alors ?
L’événement Salon Séniors, et alors ? Auxonne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cap Val de Saône
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