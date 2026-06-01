Salon Séniors, et alors ? Salle Empire Auxonne

Auxonne

Salon Séniors, et alors ?

Salle Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Le CCAS d’Auxonne organise chaque année le salon Séniors, et alors ? .

La prochaine édition aura lieu mardi 16 juin 2026 au complexe l’Empire.

Un seul jour et un seul lieu pour rencontrer des prestataires du maintien à domicile, de la santé, de la mobilité, du sport…

Entrée gratuite, salon ouvert à tous.

Buvette et restauration sur place.

Les exposants

Droits, démarches et numérique

CCAS Auxonne

Facilitateur numérique

France Services

Groupama

PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural)

Point Doc Dijon .

Salle Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté mairie@mairie-auxonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Séniors, et alors ?

L’événement Salon Séniors, et alors ? Auxonne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cap Val de Saône