Salon Seniors et Alors ! Haguenau samedi 25 octobre 2025.

rue du Tournoi Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26

Le salon Seniors et alors ! fait son retour les samedi 25 et dimanche 26 octobre à la Maison des Sports et à la Maison Alsace. Cet événement, dont c’est la 7e édition, s’adresse aux seniors, à leurs proches et aux aidants, autour de thématiques clés services à la personne, santé, bien-être, loisirs, voyages, conseils pratiques, innovations. 0 .

rue du Tournoi Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 59

English :

Now in its 7th year, the event is aimed at seniors, their families and caregivers, and focuses on key themes such as personal services, health, well-being, leisure, travel, practical advice and innovations.

German :

Diese Veranstaltung, die bereits zum siebten Mal stattfindet, richtet sich an Senioren, ihre Angehörigen und Betreuer und behandelt folgende Schlüsselthemen: persönliche Dienstleistungen, Gesundheit, Wohlbefinden, Freizeit, Reisen, praktische Tipps und Innovationen.

Italiano :

Giunto alla sua settima edizione, l’evento si rivolge agli anziani, alle loro famiglie e a chi li assiste, e si concentra su una serie di temi chiave: servizi alla persona, salute, benessere, tempo libero, viaggi, consigli pratici e innovazioni.

Espanol :

En su 7ª edición, el evento se dirige a las personas mayores, sus familias y cuidadores, y se centra en una serie de temas clave: servicios personales, salud, bienestar, ocio, viajes, consejos prácticos e innovaciones.

