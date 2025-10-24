Salon Seniors Résidence Services Seniors Montana Résidence Services Seniors Montana Le Mans

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-24

Les 24 et 25 octobre 2025, la Résidence Services Seniors Montana Le Mans organise son tout premier Salon des Seniors !

Au programme

• Bien-être & découvertes

• Informations pratiques et conseils

• Ateliers, conférences et animations variées

Rendez-vous les vendredi 24 & samedi 25 octobre 2025 de 10h à 18h à la Résidence Montana Le Mans

Entrée gratuite Restauration sur réservation Ouvert à tous

Renseignements et Réservation

02 52 99 14 00

accueil.lemans@residences-montana.com

40 Rue Prémartine 72000 Le Mans .

English :

On October 24 and 25, 2025, the Résidence Services Seniors Montana Le Mans is organizing its very first Salon des Seniors!

German :

Am 24. und 25. Oktober 2025 veranstaltet die Senioren-Service-Residenz Montana Le Mans ihre allererste Seniorenmesse!

Italiano :

Il 24 e 25 ottobre 2025, la Résidence Services Seniors Montana Le Mans organizza il suo primo Salon des Seniors!

Espanol :

Los días 24 y 25 de octubre de 2025, la Résidence Services Seniors Montana Le Mans organiza su primer Salon des Seniors

