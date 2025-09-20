SALON SENS EN R’EVEIL Cholet
samedi 20 septembre 2025.
SALON SENS EN R’EVEIL
Salle des fêtes Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Salon du mieux-être organisé à la Salle des fêtes de Cholet avec plus de 60 exposants praticiens du bien-être, artisans et créateurs, livres, auteurs et librairie (Cultura Cholet).
Des conférences gratuites et sans réservation tout au long du week-end proposées par les exposants sur des thématiques très diverses. .
Salle des fêtes Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 16 05 21 asso3pairesdelles@gmail.com
