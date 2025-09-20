SALON SENS EN R’EVEIL Cholet

SALON SENS EN R’EVEIL Cholet samedi 20 septembre 2025.

SALON SENS EN R’EVEIL

Salle des fêtes Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Salon du mieux-être organisé à la Salle des fêtes de Cholet avec plus de 60 exposants praticiens du bien-être, artisans et créateurs, livres, auteurs et librairie (Cultura Cholet).

Des conférences gratuites et sans réservation tout au long du week-end proposées par les exposants sur des thématiques très diverses. .

Salle des fêtes Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 16 05 21 asso3pairesdelles@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement SALON SENS EN R’EVEIL Cholet a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de tourisme du Choletais