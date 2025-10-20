Salon SF Connexion Colmar

Venez retrouvez les héros de vos films et sagas préférés

SF-Connexion est un événement de grande envergure consacré à la science-fiction.

Il s’agit d’une convention dédiée aux amateurs de science-fiction, du cinéma et des séries TV, avec des activités variées comme des expositions, des démonstrations, et des stands d’artistes, artisans et marchands spécialisés.

Les visiteurs peuvent plonger dans l’univers de nombreuses franchises emblématiques, notamment grâce à des décors immersifs et des animations interactives, incluant des combats au sabre laser et des concours de cosplay. L’événement attire des fans venus pour rencontrer des acteurs, créateurs et professionnels de la science-fiction, mais aussi pour assister à des projections et conférences sur le thème.

C’est une opportunité unique en Alsace pour les passionnés de découvrir les coulisses de cet univers, tout en participant à diverses activités ludiques et éducatives .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 info@colmar-expo.fr

English :

Come and meet the heroes of your favourite films and sagas

German :

Treffen Sie die Helden aus Ihren Lieblingsfilmen und -sagas wieder

Italiano :

Vieni a conoscere gli eroi dei tuoi film e delle tue saghe preferite

Espanol :

Ven a conocer a los héroes de tus películas y sagas favoritas

