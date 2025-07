Salon shopping et bien-être Salle polyvalente du complexe sportif Dirinon

Salon shopping et bien-être Salle polyvalente du complexe sportif Dirinon samedi 19 juillet 2025.

Salon shopping et bien-être

Salle polyvalente du complexe sportif 28 rue du stade Dirinon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Date(s) :

2025-07-19 2025-07-20

Rejoignez-nous pour un week-end exceptionnel au salon shopping et bien-être « d’ici et d’ailleurs » à Dirinon:

Au programme :

– Bien-être et thérapies alternatives découvrez une gamme variée de massages, soins, et thérapies naturelles pour prendre soin de votre corps et de votre esprit.

– Conférences gratuites.

– Mode et accessoires explorez les dernières tendances en vêtements, chaussures, sacs et bijoux, proposés par des créateurs et artisans locaux.

– Beauté et soins découvrez des produits de beauté, des soins de la peau et des cosmétiques de qualité pour vous chouchouter ainsi que du nail art et de la pose d’ongles en gel ou semi-permanent.

– Produits du terroir dégustez et achetez des spécialités locales, des produits artisanaux et des délices gourmands directement des producteurs, avec une place de choix pour les produits bretons.

– Déco et maison trouvez des objets de décoration uniques, des meubles et des accessoires pour embellir votre intérieur.

Invités spéciaux :

– Experts en bien-être et en thérapies alternatives

– Conférenciers de tout horizon.

– Artisans créateurs et designers de mode

– Producteurs locaux et artisans du terroir, avec une représentation spéciale de la région.

Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir de nouveaux produits, de prendre soin de vous et de déguster les meilleures spécialités de notre terroir, tout en célébrant la richesse de la culture bretonne. Vous y trouverez une large sélection de produits et de services de haute qualité pour tous les goûts et tous les âges.

Venez rencontrer des créateurs, des thérapeutes, des commerçants et des producteurs passionnés et profiter d’une atmosphère chaleureuse et accueillante, idéale pour se ressourcer en famille ou entre amis.

Informations supplémentaires :

– Parking gratuit à proximité

– Restauration sur place avec des options variées et savoureuses.

– Pour exposer au salon, pour des artisans, commerçants ou vdi, thérapeutes, demandes à effectuer à papillonglesbreizh@gmail.com . .

Salle polyvalente du complexe sportif 28 rue du stade Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 80 31 50 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon shopping et bien-être Dirinon a été mis à jour le 2025-07-09 par OT LANDERNEAU DAOULAS