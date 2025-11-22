SALON SINE INDUSTRIE EMPLOI Palais de la bourse Bordeaux
SALON SINE INDUSTRIE EMPLOI Palais de la bourse Bordeaux samedi 22 novembre 2025.
SALON SINE INDUSTRIE EMPLOI Samedi 22 novembre, 09h00 Palais de la bourse Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-22T09:00:00+01:00 – 2025-11-22T17:00:00+01:00
Fin : 2025-11-22T09:00:00+01:00 – 2025-11-22T17:00:00+01:00
Étudiants, demandeurs d’emploi, en reconversion : découvrez les métiers de l’industrie, rencontrez les recruteurs, assistez à des ateliers et boostez votre carrière !
Un salon pour booster votre avenir professionnel
✅ Rencontrer directement les recruteurs
✅ Obtenir des conseils personnalisés
✅ Trouver une formation adaptée
✅ Découvrir des métiers concrets
✅ Repartir avec des contacts et des opportunités
Les temps forts du salon
Ateliers pratiques
Création de CV et lettre de motivation
Orientation et reconversion professionnelle
Financement de projet
Conférences inspirantes
Innovation industrielle
Parcours inspirants dans l’Industrie
Former pour innover : l’humain au cœur de la transformation
Animations
Speed meeting emploi
Escape Game : plongez dans l’univers de l’industrie
Stands démonstrations métiers
Palais de la bourse 17 place de la bourse Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://website-98254.eventmaker.io/registration/67b5ef4d269c4cf4128711ce »}]
Découverte métiers de l’industrie, job dating, ateliers et conférences