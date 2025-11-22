SALON SINE INDUSTRIE EMPLOI Palais de la bourse Bordeaux

SALON SINE INDUSTRIE EMPLOI Samedi 22 novembre, 09h00 Palais de la bourse Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T09:00:00+01:00 – 2025-11-22T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-22T09:00:00+01:00 – 2025-11-22T17:00:00+01:00

Étudiants, demandeurs d’emploi, en reconversion : découvrez les métiers de l’industrie, rencontrez les recruteurs, assistez à des ateliers et boostez votre carrière !

Un salon pour booster votre avenir professionnel

✅ Rencontrer directement les recruteurs

✅ Obtenir des conseils personnalisés

✅ Trouver une formation adaptée

✅ Découvrir des métiers concrets

✅ Repartir avec des contacts et des opportunités

Les temps forts du salon

Ateliers pratiques

Création de CV et lettre de motivation

Orientation et reconversion professionnelle

Financement de projet

Conférences inspirantes

Innovation industrielle

Parcours inspirants dans l’Industrie

Former pour innover : l’humain au cœur de la transformation

Animations

Speed meeting emploi

Escape Game : plongez dans l’univers de l’industrie

Stands démonstrations métiers

Palais de la bourse 17 place de la bourse Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Découverte métiers de l’industrie, job dating, ateliers et conférences