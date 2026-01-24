Salon SlowVino

Quai des Carmes Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-12 22:00:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20

Dégustation de vins oxydatifs avec présence de 6 exposants .

Quai des Carmes Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 34 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon SlowVino Angers a été mis à jour le 2026-01-22 par Destination Angers