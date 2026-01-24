Salon- So British Centre des Congrès Georges PERNOUD La Rochelle

Salon- So British

Centre des Congrès Georges PERNOUD Avenue du LAZARET La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 10:00:00

fin : 2026-03-15 22:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Toute la culture anglaise à deux pas de chez vous le temps d’un week-end !

Exposition permanente auto/moto, food-trucks soigneusement sélectionnés, artisans, professionnels de la langue, photobooth déguisé, cinéma et 3 concerts de dingue !

.

Centre des Congrès Georges PERNOUD Avenue du LAZARET La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 20 21 51 agenceeventail@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fair So British

English culture on your doorstep for a weekend!

Permanent car/motorcycle exhibition, carefully selected food-trucks, craftsmen, language professionals, disguised photobooth, cinema and 3 crazy concerts!

L’événement Salon- So British La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-24 par Nous La Rochelle