Salon- So British Centre des Congrès Georges PERNOUD La Rochelle
Salon- So British Centre des Congrès Georges PERNOUD La Rochelle vendredi 13 mars 2026.
Salon- So British
Centre des Congrès Georges PERNOUD Avenue du LAZARET La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 10:00:00
fin : 2026-03-15 22:30:00
Date(s) :
2026-03-13
Toute la culture anglaise à deux pas de chez vous le temps d’un week-end !
Exposition permanente auto/moto, food-trucks soigneusement sélectionnés, artisans, professionnels de la langue, photobooth déguisé, cinéma et 3 concerts de dingue !
.
Centre des Congrès Georges PERNOUD Avenue du LAZARET La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 20 21 51 agenceeventail@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fair So British
English culture on your doorstep for a weekend!
Permanent car/motorcycle exhibition, carefully selected food-trucks, craftsmen, language professionals, disguised photobooth, cinema and 3 crazy concerts!
L’événement Salon- So British La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-24 par Nous La Rochelle