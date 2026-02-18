Salon Solutions CSE Parc des Expositions Metz

Salon Solutions CSE

Parc des Expositions de Metz Métropole, rue de la Grange aux bois, BP 45059 Metz Moselle

Vendredi 2026-03-05

2026-03-06

2026-03-05

Les salons SolutionsCSE s’imposent comme le rendez-vous incontournable des élus de CSE, représentants du personnel et prestataires dédiés. Avec 52 événements organisés partout en France en 2026 et plus de 36 ans d’expertise, SolutionsCSE accompagne les élus à chaque étape de leur mandat en leur apportant idées, outils et solutions concrètes pour répondre aux enjeux du quotidien.

Le salon SolutionsCSE Metz vous propose une journée riche en rencontres, en échanges et en découvertes. Profitez d’un programme de conférences gratuit et de qualité, échangez avec des experts et repartez avec des solutions innovantes et opérationnelles pour améliorer le bien-être de vos salariés. Un gain de temps précieux et une source d’inspiration essentielle pour faire avancer efficacement vos actions CSE.Tout public

English :

The SolutionsCSE trade shows have become the must-attend event for CSE elected representatives, employee representatives and dedicated service providers. With 52 events organized throughout France in 2026 and over 36 years of expertise, SolutionsCSE supports elected representatives at every stage of their mandate, providing them with ideas, tools and practical solutions to meet day-to-day challenges.

The SolutionsCSE Metz trade show offers you a day rich in encounters, exchanges and discoveries. Take advantage of a free, high-quality conference program, exchange ideas with experts and leave with innovative, operational solutions to improve your employees’ well-being. A precious time-saver and an essential source of inspiration to effectively advance your CSE initiatives.

