Salon SpinaBricks Centre des Congrès Épinal

Salon SpinaBricks

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 18:30:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Vous l’attendiez avec impatience…

Voici la deuxième édition du salon SpinaBricks

SpinaBricks 2026 — Le grand salon des petites briques de construction à Épinal !

Et cette année, c’est ENCORE PLUS GRAND, ENCORE PLUS FOU !

4000 m² d’exposition — soit trois fois plus qu’en 2019!

Préparez-vous à en prendre plein les yeux

À découvrir

Une voiture grandeur nature entièrement réalisée en briques !

Une mosaïque géante participative de 65 000 pièces à construire sur place !

Une installation aquatique inédite un bassin de 500 litres d’eau pour tester la construction de bateaux pour les visiteurs !

60 exposants passionnés

Des créateurs venus de toute la France vous présenteront leurs plus belles réalisations

univers rétro, science-fiction, ville, espace, trains, véhicules technic, et bien d’autres encore !

Des stands de vente vous proposeront sets, pièces détachées et créations uniques, neufs ou d’occasion.

Un espace animations géant de plus de 500 m² !

Pour le plaisir des petits et des grands.Tout public

8 .

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Have you been looking forward to it?

Here’s the second edition of SpinaBricks

SpinaBricks 2026 ? The big show for small building bricks in Épinal!

And this year, it?s even BIGGER, even crazier!

4000 m² of exhibition space three times more than in 2019!

Get ready to be amazed!

Discover

A life-size car made entirely of bricks!

A giant participatory mosaic with 65,000 pieces to build on site!

A unique aquatic installation: a 500-liter water tank for visitors to test their boat-building skills!

60 passionate exhibitors

Designers from all over France present their finest creations:

retro, science fiction, city, space, trains, technic vehicles, and much more!

Sales stands offering sets, spare parts and unique creations, new or second-hand.

A giant entertainment area of over 500 m²!

For the enjoyment of young and old alike.

L’événement Salon SpinaBricks Épinal a été mis à jour le 2025-11-29 par OT EPINAL ET SA REGION