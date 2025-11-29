Salon SpinaBricks Centre des Congrès Épinal
Vous l’attendiez avec impatience…
Voici la deuxième édition du salon SpinaBricks
SpinaBricks 2026 — Le grand salon des petites briques de construction à Épinal !
Et cette année, c’est ENCORE PLUS GRAND, ENCORE PLUS FOU !
4000 m² d’exposition — soit trois fois plus qu’en 2019!
Préparez-vous à en prendre plein les yeux
À découvrir
Une voiture grandeur nature entièrement réalisée en briques !
Une mosaïque géante participative de 65 000 pièces à construire sur place !
Une installation aquatique inédite un bassin de 500 litres d’eau pour tester la construction de bateaux pour les visiteurs !
60 exposants passionnés
Des créateurs venus de toute la France vous présenteront leurs plus belles réalisations
univers rétro, science-fiction, ville, espace, trains, véhicules technic, et bien d’autres encore !
Des stands de vente vous proposeront sets, pièces détachées et créations uniques, neufs ou d’occasion.
Un espace animations géant de plus de 500 m² !
Pour le plaisir des petits et des grands.Tout public
Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
English :
Have you been looking forward to it?
Here’s the second edition of SpinaBricks
SpinaBricks 2026 ? The big show for small building bricks in Épinal!
And this year, it?s even BIGGER, even crazier!
4000 m² of exhibition space three times more than in 2019!
Get ready to be amazed!
Discover
A life-size car made entirely of bricks!
A giant participatory mosaic with 65,000 pieces to build on site!
A unique aquatic installation: a 500-liter water tank for visitors to test their boat-building skills!
60 passionate exhibitors
Designers from all over France present their finest creations:
retro, science fiction, city, space, trains, technic vehicles, and much more!
Sales stands offering sets, spare parts and unique creations, new or second-hand.
A giant entertainment area of over 500 m²!
For the enjoyment of young and old alike.
