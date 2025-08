Salon sport & bien-être Bischoffsheim

Salon sport & bien-être Bischoffsheim samedi 4 octobre 2025.

Salle du Castel Bischoffsheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Venez nombreux pour partager cette journée bien-être et rencontrez de nombreux exposants !

Rendez-vous pour une journée dédiée au sport et au bien-être ! Découvrez des exposants spécialisés dans le sport, les huiles essentielles, les massages, et bien plus encore. Une occasion parfaite pour prendre soin de vous, vous ressourcer et découvrir de nouvelles pratiques. .

Salle du Castel Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 38 23 41 csgbischotir@laposte.net

English :

Come one, come all to share this day of well-being and meet many exhibitors!

German :

Kommen Sie zahlreich, um diesen Wohlfühltag gemeinsam zu erleben und viele Aussteller zu treffen!

Italiano :

Venite tutti a condividere questa giornata di benessere e a incontrare tanti espositori!

Espanol :

Vengan todos a compartir esta jornada de bienestar y a conocer a numerosos expositores

