[SALON] Stade de l’emploi Roazhon Park Rennes Jeudi 26 mars, 09h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

Rendez-vous incontournable de l’emploi au Roazhon park

La 11ème édition du Stade de l’Emploi se déroulera **le jeudi 26 mars 2026 au Roazhon Park de 9h00 à 17h00.**

Le Stade de l’Emploi, c’est une journée de rencontres en faveur de l’emploi et de la formation dans un lieu prestigieux.

Venez assister à la **conférence « Reprendre ses d’études et valider ses acquis : accès, parcours et financement »** animée par le service formation continue et alternance de 10h30 à 11h30 !

Rencontrez l’équipe pour échanger sur votre projet de reprise d’études, d’alternance et/ou de validation des acquis ! La DRH de l’Université de Rennes sera également présente pour vous informer sur les opportunités professionnelles à pourvoir dans de nombreux domaines.

L’Université de Rennes est partenaire de cet **évènement gratuit et accessible à tous.**

Pour en savoir plus sur l’université, consultez notre site [:](https://formation-continue.univ-rennes.fr/)

[**formation-continue.univ-rennes.fr**](https://formation-continue.univ-rennes.fr/)

**Vous trouverez toutes les réponses** [**pour construire votre projet de reprise d’études**](https://formation-continue.univ-rennes.fr/construire-son-parcours-de-formation) **et ou d’**[**alternance**](https://formation-continue.univ-rennes.fr/lalternance-de-la-candidature-lentree-en-formation)**.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T17:00:00.000+01:00

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https://www.staderennais.com/stade-de-lemploi

Roazhon Park 111 rue de Lorient, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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