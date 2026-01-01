Salon Stars Books

1 Rue du Président Robert Schuman Orléans Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-10

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-10

Salon Stars Books

Premier salon du livre de romance, de fantasy, de romantasy. .

1 Rue du Président Robert Schuman Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salon Stars Books

L’événement Salon Stars Books Orléans a été mis à jour le 2026-01-07 par ADRT45