Salon Stars Books Orléans samedi 10 janvier 2026.

1 Rue du Président Robert Schuman Orléans Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2026-01-10
fin : 2026-01-11

2026-01-10

Premier salon du livre de romance, de fantasy, de romantasy.   .

1 Rue du Président Robert Schuman Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire  

