Salon Stars Books Orléans
Salon Stars Books Orléans samedi 10 janvier 2026.
Salon Stars Books
1 Rue du Président Robert Schuman Orléans Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-10
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-10
Salon Stars Books
Premier salon du livre de romance, de fantasy, de romantasy. .
1 Rue du Président Robert Schuman Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Salon Stars Books
L’événement Salon Stars Books Orléans a été mis à jour le 2026-01-07 par ADRT45