SALON STUDYRAMA DES ÉTUDES SUPÉRIEURES DE MONTPELLIER Montpellier

Le Salon des meilleurs Masters de Montpellier vous donne rendez-vous au Corum, le samedi 7 février, pour préparer votre futur ! Venez découvrir les meilleurs programmes de Masters et bénéficiez de conseils de responsables de programmes et d’étudiants afin de trouver votre formation.

Ce Salon de Montpellier est un incontournable pour les étudiants de niveau Bac+3 4 ou 5 encore à la recherche d’un Master 1, Master 2, Mastère Spécialisé (MS) ou MBA.

Visitez ce salon et rencontrez des établissements proposant des formations de tous les secteurs d’activité Art, Sport, Management, Ingénieur, Défense, Industrie, Logistique, Numérique, Commerce, Finance, Droit, Ressources Humaines, Marketing, Communication, Gestion, Luxe, Tourisme, Santé, Agroalimentaire, BTP… .

The Salon des meilleurs Masters de Montpellier will be held at the Corum on Saturday, February 7, to help you prepare for your future! Come and discover the best Masters programs and benefit from advice from program managers and students to help you find your course.

Die Messe der besten Masterstudiengänge in Montpellier lädt Sie am Samstag, den 7. Februar, ins Corum ein, um Ihre Zukunft vorzubereiten! Kommen Sie und entdecken Sie die besten Masterprogramme und lassen Sie sich von Programmverantwortlichen und Studenten beraten, um Ihren Studiengang zu finden.

Il Salon des meilleurs Masters de Montpellier si terrà al Corum sabato 7 febbraio per aiutarvi a preparare il vostro futuro! Venite a scoprire i migliori programmi di master e a ricevere consigli dai responsabili dei programmi e dagli studenti per aiutarvi a trovare il vostro corso.

El Salon des meilleurs Masters de Montpellier se celebrará en el Corum el sábado 7 de febrero para ayudarle a preparar su futuro Venga a descubrir los mejores programas de máster y déjese aconsejar por los responsables de los programas y los estudiantes para ayudarle a encontrar su curso.

