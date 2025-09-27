Salon Studyrama des Études supérieures de Nantes Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Salon Studyrama des Études supérieures de Nantes Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 09:30 – 17:00

Gratuit : oui sur invitation à télécharger sur invitation à télécharger : sttudyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-nantes-251018 Etudiant, Tout public

Sur le salon Studyrama des Etudes Supérieures de Nantes vous pourrez rencontrer 800 formations de Bac à Bac+5 (BTS, des Grandes Ecoles, des IUT, des Ecoles spécialisées, Prépas…). Vous pourrez assister à 14 conférences (Parcoursup, Pass/L.AS, Orientation…) et découvrir 1 Pôle Universitaire. Le salon Studyrama des Etudes Supérieures de Nantes vous donne rendez-vous à la Beaujoire le samedi 27 septembre 2025 pour préparer votre futur ! Venez sur le plus grand salon d’orientation de cette rentrée et échangez avec des branches universitaires, des écoles, des prépas, des lycées et des organismes d’orientation afin de construire au mieux votre projet d’études, quel que soit le secteur d’activité envisagé : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences, Finance, Communication, Hôtellerie-Restauration, Mode… Sur ce salon, vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée. Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 800 formations de Post-Bac représentées, votre gestion de Parcoursup, et votre vie étudiante à Paris. Tous les niveaux d’études seront représentés : BTS, Université, IUT, Classes préparatoires, Grandes Ecoles, Armées, Ecoles spécialisées, CFA..

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-nantes-251018