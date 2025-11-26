Salon Studyrama des Études supérieures et de l’Alternance de Nantes Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 10:00 – 17:00

Gratuit : oui sur invitation à télécharger sur invitation à télécharger : www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-et-de-l-224 Etudiant, Tout public

Venez échanger avec des branches universitaires, des écoles, des prépas, des lycées et des organismes d’orientation afin de construire au mieux votre projet d’études, quel que soit votre secteur d’activité : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences, Finance, Communication, Hôtellerie-Restauration, Mode… Sur ce salon, vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée. Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 500 formations de Post-Bac représentées, votre gestion de Parcoursup, et votre vie étudiante à Nantes. Tous les niveaux d’études seront représentés : BTS, Université, IUT, Classes préparatoires, Grandes Ecoles, Armées, Ecoles spécialisées, CFA.. De nombreuses entreprises ont confié leur recrutement en alternance aux formations présentes sur le salon. Chaque établissement présent pourra échanger avec vous sur les postes que les entreprises proposent.Ces postes sont disponibles sur les stands des entreprises ou auprès des formations auxquelles les entreprises ont délégué leur recrutement. Même si votre choix de formation est déjà fait, n’hésitez pas à échanger eux !Vous pourrez retrouver toutes ces offres sur l’espace affichage “Offres d’alternance” qui vous sera indiqué sur le plan du salon. Vous pourrez vous renseigner sur les entreprises partenaires des établissements présents : Aéroports de Paris, Axa, Engie, Orange, Leroy Merlin, SNCF, Thalès, Véolia, SFR, Bouygues…

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-et-de-l-224