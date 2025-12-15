Salon Studyrama des Études Supérieures Carré des Docks Le Havre

Salon Studyrama des Études Supérieures

Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

2026-01-17

Sur le salon Studyrama des Études Supérieures du Havre, vous pourrez rencontrer 400 formations de Bac à Bac +5 (BTS, des Grandes Écoles, des IUT, des Écoles spécialisées, Prépas…). Vous pourrez assister à 6 conférences (Parcoursup, Pass/L.AS, Orientation…) et découvrir 1 Pôle Universitaire. Inscription gratuite.

Venez sur le premier grand salon d’orientation de cette rentrée 2026 et échangez avec des branches universitaires, des écoles, des prépas, des lycées et des organismes d’orientation afin de construire au mieux votre projet d’études, quel que soit votre secteur d’activité Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences, Finance, Communication, Hôtellerie-Restauration, Mode…

Sur ce salon vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée. Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 400 formations de Post-Bac représentées, votre gestion de Parcoursup, et votre vie étudiante à Paris. Tous les niveaux d’études seront représentés BTS, Université, IUT, Classes préparatoires, Grandes Écoles, Armées, Écoles spécialisées, CFA…

Sur ce salon Studyrama du Havre, vous retrouverez les composantes universitaires de l’Université du Havre. Licence, BUT, Masters… Retrouvez tous les parcours possibles dès le bac à l’Université. L’offre de formation de l’université s’articule autour de quatre grands domaines arts, lettres, langues ; droit, économie, gestion ; sciences humaines et sociales ; sciences, technologies, santé. Avec 7000 étudiants l’Université du Havre Normandie est un établissement en croissance et reconnu. Retrouvez également l’IUT Grand Ouest Normandie si vous souhaitez faire un BUT ! .

